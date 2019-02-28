Педро: после победы над «Тоттенхэмом» испытываем фантастические ощущения

Нападающий «Челси» Педро Родригес прокомментировал победу своей команды над «Тоттенхэм Хотспур» в 28-м туре АПЛ. Встреча, проходившая на стадионе «Стэмфорд Бридж», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Нам были нужны эти 3 очка, нам была нужна эта победа. Мы играли перед своими болельщиками, а также нам было важно восстановить уверенность в себе и получить максимально положительные эмоции на поле, и это был очень удачный для нас день. У нас были два сложных матча с «Ман Сити» и «Тоттенхэмом», но в обеих играх мы показали должные амбиции, хороший менталитет и соответствующий настрой, и в итоге мы получили оптимальный результат в последнем матче.



Это отличный для нас результат после предыдущей игры. Теперь мы можем насладиться им, потому что в каждом матче нам приходится прикладывать множество усилий, и мы испытываем фантастические ощущения. Мы должны наслаждаться победой, потому что каждая игра до конца сезона будет важна», — цитирует форварда пресс-служба клуба.