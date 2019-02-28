Гурцкая: переписка с Трабукки? Товарищеский совет, мне неинтересен «Оренбург»

Футбольный функционер Тимур Гурцкая прокомментировал публикацию переписки с советником президента «Оренбурга» Марко Трабукки, которая попала в распоряжение «Чемпионата». В переписке Гурцкая и Трабукки обсуждают интервью голкипера «Оренбурга» Александра Довбни, раскритиковавшего руководство клуба за назначение Трабукки.

«Не знаю, что происходит в «Оренбурге», меня не интересует этот проект. Что касается переписки, то я мог что-то высказать Марко про интервью Довбни, но это просто товарищеский совет, а не какие-то призывы. Что-то я мог написать случайно. Мало ли, что я могу сказать кому-то на кухне. Я не имею никакого отношения к этой команде. Слышал, что Марко менять Федотова не собирался, но мне неинтересна судьба этого клуба и этого тренера», — сказал Гурцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В конце декабря «Чемпионат» сообщил, что Трабукки займёт должность в «Оренбурге». Ожидалось, если это произойдёт, в связке с ним будет работать Гурцкая, который тоже будет иметь непосредственное отношение к комплектованию команды. Ранее Трабукки и Гурцкая активно сотрудничали с московским «Спартаком», и с их помощью красно-белые совершили несколько трансферов.