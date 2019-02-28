Раньери: жаль, не смогли улучшить результаты «Фулхэма» после удачного начала

Клаудио Раньери прокомментировал отставку с поста главного тренера «Фулхэма». Соответствующее решение было принято сегодня, 28 февраля. Временным наставником лондонского клуба станет бывший игрок «Фулхэма» Скотт Паркер.

«Конечно, расстроен последними результатами. Очень жаль, что мы не смогли развить успех после удачного старта, который у нас был после моего назначения.

Благодарю клуб, игроков и фанатов за поддержку, которую я получил в «Фулхэме», — приводит слова Раньери The Independent.

«Фулхэм» находится в зоне вылета в английской Премьер-лиге, занимая предпоследнее, 19-е место. Вчера, 27 февраля, лондонская команда потерпела четвёртое поражение подряд, в выездном матче проиграв «Саутгемптону» со счётом 0:2.