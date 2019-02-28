Рамоса дисквалифицировали на два матча за намеренное получение жёлтой карточки

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел дело защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса, которого подозревали в намеренном получении жёлтой карточки в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (2:1). Комитет принял решение дисквалифицировать испанца на два матча, хотя из-за перебора карточек он должен был пропустить одну встречу. Следовательно, Рамос пропустит не только ответный матч с «Аяксом», но и первую встречу 1/4 финала, если «Реал» пробьётся в следующую стадию турнира.

Поводом для расследования стали слова Рамоса в интервью, что он намеренно получил жёлтую карточку, чтобы отбыть одноматчевую дисквалификацию на ранних стадиях турнира. На 89-й минуте он сбил Каспера Дольберга и пропустил ответную встречу. Позже Рамос опроверг собственные слова.

В 2010 и 2013 годах Рамос уже получал намеренные жёлтые карточки, позволявшие пропустить следующий матч, не имеющий турнирного значения.