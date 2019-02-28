«Валенсия» — «Бетис»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 28 февраля, на стадионе «Месталья» в Валенсии состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Испании по футболу. «Валенсия» встретится с «Бетисом». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию встречи.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Луисом Гонсалесом Гонсалесом. Ассистентами назначены Рубен Бесерриль Гомес и Игнасио Рубио Паломино. Резервный рефери — Альберто Гонсалес Эрнандес.

Первая встреча команд в 1/2 финала Кубка Испании прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» 7 февраля и завершилась со счётом 2:2. Российский полузащитник Денис Черышев стал автором первого гола «Валенсии».

Прямая видеотрансляция матча «Валенсия» — «Бетис» на «Чемпионате»