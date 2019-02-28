Классон: «Краснодар» сумел пройти «Байер», значит, может одолеть и «Валенсию»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон поделился мнением о «Валенсии», с которой его команда сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.

«О нынешней «Валенсии» мне известно не так много. Нам ещё предстоит провести несколько теоретических занятий, где тренеры подробно расскажут, как играет наш будущий соперник и на что нужно обратить внимание.

Нам снова предстоит сыграть с сильной командой, серьёзного европейского уровня. Но «Байер» мы пройти смогли, значит, можем одолеть и «Валенсию». Мне кажется, эти команды примерно одинакового класса, хоть и играют в разный футбол.

15 ничьих «Валенсии» в 25 матчах Примеры? Из такой статистики трудно создать представление о сопернике. Ясно одно: эту команду очень непросто обыграть, но если выложимся полностью, вполне возможно, нам удастся это сделать», — сказал Классон в интервью пресс-службе «Краснодара».

Первый матч «Валенсия» и «Краснодар» проведут в Испании 7 марта. Ответная встреча состоится в России 14 марта.