Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Валенсия» — «Бетис». 28 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

П. Шмейхель: Сульшер — главный кандидат на должность постоянного тренера «МЮ»

П. Шмейхель: Сульшер — главный кандидат на должность постоянного тренера «МЮ»
Футбол / Англия

Легендарный голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель считает, что Уле-Гуннар Сульшер должен возглавить «красных дьяволов» на постоянной основе.

«Сейчас Сульшер — главный кандидат. Ключевым для меня был матч с «Ливерпулем». С точки зрения мышления, Уле-Гуннар является топ-тренером. Речь идёт об игре, в первые 25 минут которой были травмированы трое футболистов «МЮ». Команде нужно было перегруппироваться. Не припомню, чтобы кто-то столкнулся с таким испытанием и смог с ним справиться», — сказал Шмейхель в интервью Press Association Sport.

Сульшер возглавил «МЮ» до конца нынешнего сезона после увольнения португальского специалиста Жозе Моуринью в середине декабря 2018 года. Под руководством норвежца в английской Премьер-лиге «красные дьяволы» одержали девять побед и дважды сыграли вничью.

П. Шмейхель: хотел бы увидеть Каспера голкипером «Манчестер Юнайтед»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент