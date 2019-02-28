П. Шмейхель: Сульшер — главный кандидат на должность постоянного тренера «МЮ»

Легендарный голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель считает, что Уле-Гуннар Сульшер должен возглавить «красных дьяволов» на постоянной основе.

«Сейчас Сульшер — главный кандидат. Ключевым для меня был матч с «Ливерпулем». С точки зрения мышления, Уле-Гуннар является топ-тренером. Речь идёт об игре, в первые 25 минут которой были травмированы трое футболистов «МЮ». Команде нужно было перегруппироваться. Не припомню, чтобы кто-то столкнулся с таким испытанием и смог с ним справиться», — сказал Шмейхель в интервью Press Association Sport.

Сульшер возглавил «МЮ» до конца нынешнего сезона после увольнения португальского специалиста Жозе Моуринью в середине декабря 2018 года. Под руководством норвежца в английской Премьер-лиге «красные дьяволы» одержали девять побед и дважды сыграли вничью.