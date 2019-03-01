Червиченко: Кононову весьма важно обыграть бывший клуб

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от встречи московского клуба с «Краснодаром» в 18-м туре РПЛ.

«В матче с «Краснодаром» для «Спартака» имеет значение не только результат, но и качество игры. А Кононову весьма важно обыграть свой бывший клуб. Победа может стать для красно-белых трамплином к попаданию в тройку и, возможно, даже позволит им претендовать на что-то большее. Если проиграют «Краснодару», ещё и дома, то это может психологически сломить и команду, и тренера», — цитируют Червиченко «Известия».

«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В матче 18-го тура команда Олега Кононова сыграет с «Краснодаром». Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена» 3 марта и начнётся в 19:00 мск.