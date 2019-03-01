«Шахтёр» прописал в контракте Тете рекордную для клуба сумму отступных

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин рассказал, какую сумму клуб заплатил за нападающего «Гремио» Тете. Соглашение с 19-летним футболистом рассчитано на пять лет.



«Переговоры вели около двух месяцев. Главная причина в том, что „Гремио“ не хотел его отпускать. Они чувствовали, что в будущем этот футболист может стоить много денег. Со своей стороны и мы понимали: как только он заиграет за первую команду, его стоимость может быть в разы выше. Мы долго говорили по поводу цифр и других вопросов. Главная тема со стороны „Гремио“ – процент от перепродажи. Там видели, что футболист очень талантлив и перспективен, его уровень, поэтому в нашем контракте есть 15% от перепродажи футболиста. Было очень сложно, поскольку вначале в „Гремио“ вообще не хотели идти ни на какие переговоры. Они не хотели продавать.



Мы приобрели Тете за 15 миллионов евро. 10 миллионов, полученных от продажи Ракицкого, плюс добавили часть от трансфера Фреда – и инвестировали в приобретение молодого талантливого футболиста. Верим, что это наше будущее, что Тете вырастет в большую звезду. Что касается клаусулы или отступных, то на сегодняшний день мы установили рекордную для нас сумму – 150 миллионов евро», — цитирует Палкина пресс-служба клуба.

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