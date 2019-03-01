Мать Сулейманова: от зависти всё что хочешь можно написать

Мать нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова прокомментировала информацию некоторых СМИ о том, что реальный возраст её сына может составлять не 19 лет, а 23 года.



«От зависти всё что хочешь можно написать. Все документы у него – паспорт он получал уже в Краснодаре. При поступлении в академию «Краснодара» ездила с ним на переговоры, все документы привозила. Когда он в Махачкале занимался, его забирали на турниры за более старшие возраста. Такое бывало. Может быть, из-за этого такие слухи и пошли», — сказала мать Сулейманова в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Полине Куимовой и Максиму Пахомову.

В нынешнем сезоне Сулейманов принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 5 голов и получил 2 жёлтые карточки.