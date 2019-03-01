Азар с несколькими игроками «Челси» провели беседу с Кепой

Нападающий «Челси» Эден Азар высказал мнение по поводу поступка вратаря команды Кепы Аррисабалаги в финале Кубка лиги против «Манчестер Сити».

В дополнительное время, за несколько минут до окончания овертайма, он отказался уступить своё место другому голкиперу «Челси» Вилли Кабальеро, как того требовал наставник лондонцев Маурицио Сарри. В итоге итальянский специалист в бешенстве швырнул бутылку на землю и покинул тренерскую скамейку. Вскоре Сарри вернулся. В результате «Манчестер Сити» победил по пенальти.

«Мы пообщались с ним. В разговоре приняли участие ветераны команды, также в разговоре участвовал Вилли Кабальеро. Кепа хорошо знает, что совершил ошибку. Мы преодолеем эту ситуацию. У него есть потенциал для того, чтобы стать одним из лучших вратарей мире», — цитирует бельгийца RMC.