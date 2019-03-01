«Крылья Советов» завершили сбор в Турции и отправились на матч с «Локомотивом»

Сегодня, 1 марта, утром футболисты «Крыльев Советов» провели заключительную тренировку на зарубежном сборе в Турции, после чего вылетели в Москву, где завтра, 2 марта, в рамках 18-го тура Премьер-Лиги проведут матч с «Локомотивом».



В игре с действующим чемпионом страны не примет участия Виталий Денисов, который получил повреждение на тренировке. Также самарской команде не сможет помочь Сергей Корниленко. Он пропустит матч из-за дисквалификации.

В Москве к «Крыльям Советов» присоединится ганский полузащитник Мохаммед Рабиу, пополнивший состав самарцев в заключительный день трансферного окна, сообщает официальный сайт волжского клуба. Матч «Локомотив» – «Крылья Советов» состоится на стадионе «Локомотив» завтра, 2 марта.