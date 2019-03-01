СМИ: «Севилья» не станет выкупать у «Милана» Андре Силву

Нападающий «Милана» Андре Силва, в настоящий момент выступающий на правах аренды за «Севилью», летом с большой вероятностью вернётся в итальянский клуб.



Как сообщает Football Espana со ссылкой на Tuttosport, в стане испанской команды были впечатлены игрой португальца в начале сезона, однако спад в форме футболиста, произошедший в последние месяцы, изменил ситуацию. По информации издания, «Севилья» не станет активировать опцию выкупа за € 30 млн, прописанную в арендном соглашении, и вернёт Силву в «Милан».



23-летний форвард перешёл в «Милан» из «Порту» летом 2017 года, однако после неудачного первого сезона в Италии россонери отправили его в аренду в «Севилью». В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Силва принял участие в 23 матчах, в которых отметился 9 голами. Начиная с октября игрок отличился в чемпионате лишь дважды.

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