«Анжи» на выезде обыграл «Оренбург» в матче 18-го тура Премьер-Лиги

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал махачкалинский «Анжи». Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

В начале второго тайма «Оренбург» остался в меньшинстве из-за удаления защитника Михаила Сивакова, получившего две жёлтые карточки. Спустя две минуты «Анжи» вышел вперёд. Автором гола стал хавбек Владислав Кулик, который забил со штрафного удара.

«Оренбург», набрав 22 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Анжи» (18) — 13-е.

В 19-м туре российского первенства махачкалинская команда на домашнем стадионе 10 марта встретится с московским «Локомотивом», а «Оренбург» на следующий день в гостях сыграет с «Краснодаром».