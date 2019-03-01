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Феллайни забил победный гол в дебютном матче китайской Суперлиги

Феллайни забил победный гол в дебютном матче китайской Суперлиги
Футбол / Прочие турниры

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни стал автором победного мяча в матче 1-го тура китайской Суперлиги «Шаньдун Лунэн» — «Бэйцзин Жэньхэ» (1:0). Этот гол стал для Феллайни первым в китайском чемпионате, а сам бельгийский хавбек дебютировал за новый клуб.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ESPN FC

О переходе Феллайни из «Манчестер Юнайтед» в «Шаньдун Лунэн» было объявлено 1 февраля. С момента прихода Уле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» в середине декабря 31-летний полузащитник провёл на поле всего 31 минуту.

Сам Феллайни после перехода подчеркнул, что отправился в Китай не из-за денег, а ради нового вызова в карьере. Феллайни стал первым игроком «МЮ», покинувшим клуб после прихода Сульшера.

Феллайни перешёл в «Шаньдун Лунэн»
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