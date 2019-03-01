Зинченко: всегда мечтал играть за «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сказал, что хотел бы продолжить выступать за нынешний клуб.

«Посмотрим, что произойдёт, но я готов бороться за место в команде. Хочу учиться у каждого одноклубника, стараюсь взять у них лучшее.

Конечно, приятно, когда такой тренер, как Хосеп Гвардиола, хвалит, но я не читаю газеты. Мне нужно полностью сосредоточиться на своей игре.

Всегда мечтал играть за «Манчестер Сити». Очень приятно быть частью этого клуба. Хочу стараться изо всех сил. Хочу быть здесь.

Когда играешь регулярно, находишься в форме и чувствуешь ритм. Всегда хочется играть больше, но что есть, то есть. Нужно всегда упорно работать», — приводит слова Зинченко Goal.

Напомним, в минувшее летнее трансферное окно украинский хавбек был близок к переходу в «Вулверхэмптон».