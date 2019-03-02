Неймар: когда сборная Бразилии проигрывает, все винят меня

Форвард «ПСЖ» Неймар заявил, что в случае поражения сборной Бразилии виноватым всегда выставляют его. По мнению бразильца, зачастую критика бывает необъективной.

«Я думаю, что меня критикуют чрезмерно и необъективно. Но так было на протяжении всей моей карьеры.

Когда сборная Бразилии проигрывает, всё давление сваливают на мою спину. Думаю, что в похожей ситуации оказывается Фернандиньо. Ему тоже сильно достаётся.

Критика в связи с симуляциями на чемпионате мира 2018 года? Я пересмотрел все наши матчи и задумался, действительно ли симулировал?», — сказал Неймар в интервью Globo TV.

На чемпионате мира 2018 года в России сборная Бразилии дошла до четвертьфинала, где уступила сборной Бельгии со счётом 1:2.