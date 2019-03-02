Шикарная комбинация «Кальяри» — в видеообзоре матча с «Интером»

В матче 26-го тура итальянской Серии А «Кальяри» принимал миланский «Интер». Встреча прошла в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал защитник «Кальяри» Лука Чеппители, отличившийся на 31-й минуте. В конце первой половины нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес сравнял счёт. До перерыва хозяева снова вышли вперёд благодаря голу форварда Леонардо Паволетти.

Видео доступно на «Чемпионате».



«Кальяри» прервал беспроигрышную серию «Интера» в чемпионате Италии, которая состояла из трёх матчей. Ранее миланская команда одержала две победы и один раз сыграла вничью. Для «островитян» эта победа стала второй в последних трёх встречах.

«Интер», набрав 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице Серии А, «Кальяри» (27) — 14-е.