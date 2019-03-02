«Арсенал» — ЦСКА: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 2 марта, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Арсенал» — ЦСКА

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Алексей Стипиди и Алексей Ширяев. Резервный рефери – Сергей Иванов.

ЦСКА после 17 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. «Арсенал» (20) — на 11-м месте.