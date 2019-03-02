Ривалдо: если «Реал» проиграет «Барселоне» снова, Моуринью могут позвать обратно

Бывший бразильский полузащитник Ривалдо заявил, что мадридский «Реал» может вернуть на пост главного тренера Жозе Моуринью, если «сливочные» потерпят поражение от «Барселоны» в матче 26-го тура испанской Примеры, который состоится сегодня, 2 марта. По мнению Ривалдо, руководство «Реала» может отправить в отставку Сантьяго Солари.

«Сегодня в «класико» многое будет на кону для Солари. Неудивительно, что ситуация становится сложной для Солари. Если он снова проиграет сегодня на «Сантьяго Бернабеу», то «Реал» проиграет уже второй турнир «Барселоне».

Два поражения в матче с главным и заклятым соперником в течение трёх дней могут сильно навредить Солари. В этом случае все вновь будут говорить о Моуринью. Он является великим тренером, добившимся успеха в Мадриде.

А возвращение на «Сантьяго Бернабеу» — реалистичный вариант, особенно когда всё идёт не так», — приводит слова Ривалдо Marca.