Жена Икарди: неправда, что Мауро не переходит в «Реал» из-за меня

Ванда Нара, жена и агент нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди, опровергла информацию, что мадридский «Реал» не заинтересован в услугах аргентинского форварда из-за неё.



«Информация, согласно которой Мауро не переходит в „Реал“ из-за меня, является ложной. Мы с большим уважением относимся к мадридскому „Реалу“. У меня также налажены отношения с руководством „Реала“", — приводит слова Нары Marca.



Ранее сообщалось, что переход Икарди в „Реал“ не состоялся прошлым летом из-за действий его жены. «Интер» может продать Икарди после окончания текущего сезона. У аргентинского форварда возник конфликт с руководством клуба, после того как его лишили капитанской повязки. Напомним, Икарди перешёл в миланский „Интер“ из „Сампдории“ в 2013 году.

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