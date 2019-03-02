Немецкий специалист Дюрей стал старшим тренером «Ахмата»

Немецкий специалист Бенжамин Дюрей вошёл в тренерский штаб Рашида Рахимова в «Ахмате». Дюрей был назначен старшим тренером грозненского клуба. Немецкого специалиста внесли в заявку РПЛ. Ранее Дюрей работал в «Шальке-04» и «Галлешере», сообщает пресс-служба «Ахмата».

Сегодня «Ахмат» возобновит участие в чемпионате России гостевым матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Встреча состоится на стадионе «Казань-Арена» в Казани.

«Рубин» после семнадцати туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками в активе. «Ахмат», набрав 23 очка, располагается на восьмом месте.

На «Чемпионате» можно будет посмотреть платную прямую видеотрансляцию встречи «Рубин» — «Ахмат».