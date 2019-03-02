«Байер» обыграл «Фрайбург», «Фортуна» разгромила «Шальке-04»

В матче 24-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» принимал «Фрайбург». Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал полузащитник Чарлес Арангис, отличившийся на 4-й минуте. В середине второго тайма преимущество «Байера» увеличил нападающий Леон Бэйли, голевой пас отдал форвард Кевин Фолланд.

Результаты других матчей 24-го тура чемпионата Германии

«Шальке-04» — «Фортуна» — 0:4

«Айнтрахт» — «Хоффенхайм» — 3:2

«Герта» — «Майнц» — 2:1

«Нюрнберг» — «РБ Лейпциг» — 0:1.

Сегодня, 2 марта, в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» состоится ещё один матч 24-го тура Бундеслиги. Местная «Боруссия» примет мюнхенскую «Баварию». Начало встречи запланировано на 20:30 мск.