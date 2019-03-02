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«Байер» обыграл «Фрайбург», «Фортуна» разгромила «Шальке-04»

«Байер» обыграл «Фрайбург», «Фортуна» разгромила «Шальке-04»
Футбол / Германия

В матче 24-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» принимал «Фрайбург». Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал полузащитник Чарлес Арангис, отличившийся на 4-й минуте. В середине второго тайма преимущество «Байера» увеличил нападающий Леон Бэйли, голевой пас отдал форвард Кевин Фолланд.

Результаты других матчей 24-го тура чемпионата Германии

«Шальке-04» — «Фортуна» — 0:4

«Айнтрахт» — «Хоффенхайм» — 3:2

«Герта» — «Майнц» — 2:1

«Нюрнберг» — «РБ Лейпциг» — 0:1.

Сегодня, 2 марта, в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» состоится ещё один матч 24-го тура Бундеслиги. Местная «Боруссия» примет мюнхенскую «Баварию». Начало встречи запланировано на 20:30 мск.

Германия - Бундеслига. 24-й тур
02 марта 2019, суббота. 17:30 МСК
Байер
Леверкузен
2 : 0
Фрайбург
Фрайбург
1:0 – Арангис – 4, 2:0 – Бэйли – 73
Германия - Бундеслига. 24-й тур
02 марта 2019, суббота. 17:30 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
0 : 4
Фортуна
Дюссельдорф
0:1 – Лукебакио – 35 (пен), 0:2 – Ковнацки – 62, 0:3 – Раман – 68, 0:4 – Ковнацки – 84
Германия - Бундеслига. 24-й тур
02 марта 2019, суббота. 17:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
3 : 2
Хоффенхайм
Зинсхайм
1:0 – Костич – 20, 1:1 – Жоэлинтон – 43, 1:2 – Бельфодиль – 60, 2:2 – Аллер – 89, 3:2 – Пасьенса – 90+6
Удаления: нет – Нуху, 65
Германия - Бундеслига. 24-й тур
02 марта 2019, суббота. 17:30 МСК
Герта
Берлин
2 : 1
Майнц
Майнц
0:1 – Штарк – 46 (автогол), 1:1 – Груич – 50, 2:1 – Штарк – 60
Германия - Бундеслига. 24-й тур
02 марта 2019, суббота. 17:30 МСК
Нюрнберг
Нюрнберг
0 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 – Клостерман – 40
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