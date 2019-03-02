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«МЮ» вырвал победу в матче с «Саутгемптоном» благодаря голу на 88-й минуте

«МЮ» вырвал победу в матче с «Саутгемптоном» благодаря голу на 88-й минуте
Футбол / Англия

В матче 29-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Саутгемптон». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник «Саутгемптона» Янн Валери, отличившийся на 26-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял хавбек «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра. Спустя шесть минут нападающий Ромелу Лукаку вывел «красных дьяволов» вперёд. В середине второй половины полузащитник «святых» Джеймс Уорд-Праус сделал счёт 2:2. Победу хозяевам принёс Лукаку, отправив мяч в ворота гостей на 88-й минуте.

Результаты других матчей 29-го тура чемпионата Англии

«Вулверхэмптон» — «Кардифф Сити» — 2:0

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Хаддерсфилд Таун» — 1:0.

Турнирная таблица АПЛ доступна на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 29-й тур
02 марта 2019, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
3 : 2
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 – Валери – 26, 1:1 – Перейра – 53, 2:1 – Лукаку – 59, 2:2 – Уорд-Праус – 75, 3:2 – Лукаку – 88
Англия - Премьер-лига. 29-й тур
02 марта 2019, суббота. 18:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 : 0
Кардифф Сити
Кардифф
1:0 – Жота – 16, 2:0 – Хименес – 18
Англия - Премьер-лига. 29-й тур
02 марта 2019, суббота. 18:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1 : 0
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
1:0 – Андоне – 79
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