«МЮ» вырвал победу в матче с «Саутгемптоном» благодаря голу на 88-й минуте

В матче 29-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Саутгемптон». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник «Саутгемптона» Янн Валери, отличившийся на 26-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял хавбек «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра. Спустя шесть минут нападающий Ромелу Лукаку вывел «красных дьяволов» вперёд. В середине второй половины полузащитник «святых» Джеймс Уорд-Праус сделал счёт 2:2. Победу хозяевам принёс Лукаку, отправив мяч в ворота гостей на 88-й минуте.

Результаты других матчей 29-го тура чемпионата Англии

«Вулверхэмптон» — «Кардифф Сити» — 2:0

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Хаддерсфилд Таун» — 1:0.

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