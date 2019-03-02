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«Вильярреал» проиграл «Алавесу», несмотря на гол Касорлы

«Вильярреал» проиграл «Алавесу», несмотря на гол Касорлы
Футбол / Испания

В матче 26-го тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал «Алавес». Встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал защитник «Алавеса» Гильермо Марипан, отличившийся в начале второго тайма. Спустя семь минут хавбек «Вильярреала» Санти Касорла сравнял счёт, реализовав пенальти. Победу гостям принёс полузащитник Такаси Инуи в концовке игры.

Беспроигрышная серия «Алавеса» в чемпионате Испании достигла четырёх матчей. Ранее команда из Витории одержала одну победу и дважды сыграла вничью. Для «Вильярреала» это поражение стало вторым кряду.

«Алавес», набрав 40 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Примеры, «Вильярреал» (23) — 18-е.

Испания - Примера. 26-й тур
02 марта 2019, суббота. 18:15 МСК
Вильярреал
Вильярреал
1 : 2
Алавес
Витория
0:1 – Марипан – 54, 1:1 – Касорла – 61 (пен), 1:2 – Инуи – 77
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