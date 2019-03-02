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«Севилья» с Промесом в составе проиграла «Уэске», пропустив на 98-й минуте

«Севилья» с Промесом в составе проиграла «Уэске», пропустив на 98-й минуте
Футбол / Испания

В 26-м туре испанской Примеры «Уэска» на своём поле принимала «Севилью». Матч состоялся на стадионе «Эль-Алькорас» в Уэске и завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Первый гол был забит уже в начале встречи, когда на 7-й минуте точным ударом отличился полузащитник Хуанпи. Под занавес матча, на 84-й минуте, гости сравняли счёт благодаря пенальти, который реализовал нападающий Виссам Бен-Йеддер. На 8-й компенсированной к основному времени встречи минуте «Уэска» вырвала победу усилиями форварда Луиса Авилы.

Хавбек «Севильи» Квинси Промес, известный любителям российского футбола по выступлениям за московский «Спартак», вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 61-й минуте, успев лишь получить жёлтую карточку.

С положением команд в турнирной таблице Примеры можно ознакомиться на «Чемпионате».

Испания - Примера. 26-й тур
02 марта 2019, суббота. 20:30 МСК
Уэска
Уэска
2 : 1
Севилья
Севилья
1:0 – Хуанпи – 7, 1:1 – Бен-Йеддер – 84 (пен), 2:1 – Авила – 90+8
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