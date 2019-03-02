«Севилья» с Промесом в составе проиграла «Уэске», пропустив на 98-й минуте

В 26-м туре испанской Примеры «Уэска» на своём поле принимала «Севилью». Матч состоялся на стадионе «Эль-Алькорас» в Уэске и завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Первый гол был забит уже в начале встречи, когда на 7-й минуте точным ударом отличился полузащитник Хуанпи. Под занавес матча, на 84-й минуте, гости сравняли счёт благодаря пенальти, который реализовал нападающий Виссам Бен-Йеддер. На 8-й компенсированной к основному времени встречи минуте «Уэска» вырвала победу усилиями форварда Луиса Авилы.



Хавбек «Севильи» Квинси Промес, известный любителям российского футбола по выступлениям за московский «Спартак», вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 61-й минуте, успев лишь получить жёлтую карточку.



С положением команд в турнирной таблице Примеры можно ознакомиться на «Чемпионате».