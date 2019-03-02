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«Бавария» разгромила «Боруссию» М и сравнялась по очкам с дортмундцами

«Бавария» разгромила «Боруссию» М и сравнялась по очкам с дортмундцами
Футбол / Германия

В матче 24-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

В составе «Баварии» отличились нападающие Томас Мюллер, Серж Гнабри и Роберт Левандовски, оформивший дубль, а также полузащитник Хави Мартинес. Автором единственного гола «Боруссии» стал форвард Ларс Штиндль.

Победная серия мюнхенской команды в чемпионате Германии достигла четырёх матчей. Мёнхенгладбахский клуб потерпел третье поражение в последних четырёх встречах.

Турнирная таблица Бундеслиги после 24 туров

1. «Боруссия» (Дортмунд) — 54 очка

2. «Бавария» — 54

3. «РБ Лейпциг» — 45

4. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — 43.

Германия - Бундеслига. 24-й тур
02 марта 2019, суббота. 20:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1 : 5
Бавария
Мюнхен
0:1 – Мартинес – 2, 0:2 – Мюллер – 11, 1:2 – Штиндль – 37, 1:3 – Левандовски – 47, 1:4 – Гнабри – 75, 1:5 – Левандовски – 90+1 (пен)
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