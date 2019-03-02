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«Монако» сыграл вничью с «Анже» в Лиге 1, Головин отдал голевой пас

«Монако» сыграл вничью с «Анже» в Лиге 1, Головин отдал голевой пас
Футбол / Франция

В матче 27-го тура французской Лиги 1 «Анже» принимал «Монако». Встреча прошла в Анже на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого гола стал полузащитник «Анже» Флавьен Тэт, отличившийся на 22-й минуте. В концовке первого тайма Тэт оформил дубль. В начале второй половины «Монако» благодаря усилиям Радамеля Фалькао отыграл один мяч, который был забит после передачи российского хавбека Александра Головина. На 80-й минуте Фалькао сравнял счёт, реализовав пенальти.

Беспроигрышная серия «Монако» в чемпионате Франции достигла пяти матчей. Ранее монегаски одержали три победы и один раз сыграли вничью.

«Анже», набрав 34 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице Лиги 1, «Монако» (26) — 16-е.

В другом матче 27-го французского первенства «Реймс» на своём поле сыграл вничью с «Амьеном» — 2:2.

Франция - Лига 1. 27-й тур
02 марта 2019, суббота. 22:00 МСК
Анже
Анже
2 : 2
Монако
Монако
1:0 – Тэт – 22, 2:0 – Тэт – 45, 2:1 – Фалькао – 49, 2:2 – Фалькао – 80 (пен)
Франция - Лига 1. 27-й тур
02 марта 2019, суббота. 22:00 МСК
Реймс
Реймс
2 : 2
Амьен
Амьен
0:1 – Конате – 39 (пен), 0:2 – Абдельхамид – 44 (автогол), 1:2 – Диа – 70, 2:2 – Кафаро – 84
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