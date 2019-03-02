«Монако» сыграл вничью с «Анже» в Лиге 1, Головин отдал голевой пас

В матче 27-го тура французской Лиги 1 «Анже» принимал «Монако». Встреча прошла в Анже на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого гола стал полузащитник «Анже» Флавьен Тэт, отличившийся на 22-й минуте. В концовке первого тайма Тэт оформил дубль. В начале второй половины «Монако» благодаря усилиям Радамеля Фалькао отыграл один мяч, который был забит после передачи российского хавбека Александра Головина. На 80-й минуте Фалькао сравнял счёт, реализовав пенальти.

Беспроигрышная серия «Монако» в чемпионате Франции достигла пяти матчей. Ранее монегаски одержали три победы и один раз сыграли вничью.

«Анже», набрав 34 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице Лиги 1, «Монако» (26) — 16-е.

В другом матче 27-го французского первенства «Реймс» на своём поле сыграл вничью с «Амьеном» — 2:2.