«Лацио» разгромил «Рому» в римском дерби

В матче 26-го тура итальянской Серии А «Лацио» принимал «Рому». Римское дерби прошло на стадионе «Олимпико» и завершилось со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий Фелипе Кайседо, отличившийся на 12-й минуте. В середине второго тайма форвард Чиро Иммобиле увеличил преимущество «Лацио», реализовав пенальти. Третий мяч забил хавбек Данило Катальди на 89-й минуте.

«Лацио» прервал беспроигрышную серию «Ромы» в чемпионате Италии, которая состояла из восьми матчей. Для «орлят» эта победа стала третьей в последних четырёх встречах.

«Рома», набрав 44 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, «Лацио» (41) — шестое.

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