«Витесс» Слуцкого одержал третью победу подряд в Эредивизии, разгромив НАК

В матче 24-го тура нидерландской Эредивизии «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, принимал НАК. Встреча прошла в Арнеме на стадионе «Гелредом» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий НАКа Джованни Корте, отличившийся на 29-й минуте. В начале второго тайма форвард «Витесса» Томас Бёйтинк сравнял счёт. На 77-й минуте защитник Майкел ван дер Верфф вывел хозяев вперёд. В концовке по голу в ворота гостей забили защитник Александер Бюттнер и хавбек Матуш Беро.

Победная серия «Витесса» в чемпионате Нидерландов достигла трёх матчей. НАК потерпел четвёртое поражение в последних пяти встречах.

«Витесс», набрав 39 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Эредивизии, НАК (17) — последнее, 18-е.