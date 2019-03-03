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«Витесс» Слуцкого одержал третью победу подряд в Эредивизии, разгромив НАК

«Витесс» Слуцкого одержал третью победу подряд в Эредивизии, разгромив НАК
Футбол / Прочие турниры

В матче 24-го тура нидерландской Эредивизии «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, принимал НАК. Встреча прошла в Арнеме на стадионе «Гелредом» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий НАКа Джованни Корте, отличившийся на 29-й минуте. В начале второго тайма форвард «Витесса» Томас Бёйтинк сравнял счёт. На 77-й минуте защитник Майкел ван дер Верфф вывел хозяев вперёд. В концовке по голу в ворота гостей забили защитник Александер Бюттнер и хавбек Матуш Беро.

Победная серия «Витесса» в чемпионате Нидерландов достигла трёх матчей. НАК потерпел четвёртое поражение в последних пяти встречах.

«Витесс», набрав 39 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Эредивизии, НАК (17) — последнее, 18-е.

Нидерланды - Эредивизия. 24-й тур
02 марта 2019, суббота. 22:45 МСК
Витесс
Арнем
4 : 1
НАК Бреда
Бреда
0:1 – Корте – 29, 1:1 – Бёйтинк – 54, 2:1 – ван дер Верфф – 77, 3:1 – Бюттнер – 86, 4:1 – Беро – 90+1
Удаления: нет – Кломп, 88
Слуцкий: «Витессу» нужно выигрывать больше матчей подряд в Эредивизии
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