Каррера рассказал, что вызвало у него раздражение во время работы с «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мыслями о своём вкладе в историю клуба, а также рассказал, что вызвало у него раздражение во время работы в России.



«Я горжусь тем, что тренировал «Спартак» и привёл его к чемпионству. Разочарование есть, особенно во второй год, когда мы были в одном шаге от финала Кубка России. Мне очень хотелось порадовать болельщиков «Спартака» ещё раз.



Просили ли меня успокоить болельщиков после расставания? Руководство клуба не обращалось ко мне с просьбами. Когда я уезжал, то сказал: «Игроки и тренеры приходят и уходят, а «Спартак» остаётся». Поэтому болельщикам следует приходить на стадион и поддерживать «Спартак». Я постарался донести эту мысль. Если Каррера уезжает, история «Спартака» на этом не заканчивается. Он существует и будет существовать всегда. Поэтому болельщики должны приходить и болеть за свою команду.



По-моему, лучшее, что сделали болельщики «Спартака», – это баннер, на котором я изображён в образе алхимика. Я считаю, что это знак огромного признания тренера. Когда слышишь, как скандируют твоё имя, то наполняешься гордостью. Это означает, что ты оставил свой след. Конечно, мне дарили подарки: бутылки вина, цветы, фигурки.



Чувствовал ли я зависть кого-то в клубе к такой любви у болельщиков? Единственное, что за два с половиной года вызвало моё раздражение, – это то, что в первый год после чемпионства мне присудили приз как лучшему тренеру чемпионата России, а мне об этом никто не сказал. Поэтому я не присутствовал на вручении премии, где были другие представители «Спартака». Вот этот случай действительно вызвал раздражение. О присуждении приза я просто узнал в «Инстаграме», — сказал Каррера в эфире программы «Инсайдеры».



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