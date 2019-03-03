Каррера: пожал бы руку Глушакову, ничего против него не имею

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о конфликте с полузащитником красно-белых Денисом Глушаковым.

«Я бы пожал руку Глушакову. Ничего против него не имею. Если была какая-то проблема, то он сам себе её создал. Единственная проблема, которую мог создать я, — это то, что он сидел на скамейке на протяжении нескольких матчей. Но эту проблему сформировал он сам. Если увижу его, то поприветствую и протяну руку. То, что произошло, было моей реакцией на его действия.

Дело в том, что один игрок поставил лайк комментарию, в котором обо мне высказываются крайне негативно. Я сам его не видел, мне рассказывали. Если человек поставил лайк, это означает, что он полностью разделяет данное мнение. Если человек считает, что я плохой тренер, что я дурак, что мне следует отправиться домой, потому что я не справляюсь со своей задачей, то такой человек не на моей стороне и я не буду выпускать его на поле. Такого человека я постараюсь держать подальше, чтобы не создавать проблемы внутри коллектива.

Что было, то было. Нужно было думать о благе «Спартака», и я принял решение только поэтому. Мне было неприятно это делать. Лучше бы они пришли ко мне и лично всё высказали — мол, товарищ тренер, ты ничего не понимаешь, ты бестолковый и тебе лучше оставить свой пост. Всё это сейчас очень неприятно», — сказал Каррера в программе «Инсайдеры».

Массимо возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России и выиграли Суперкубок страны. Итальянский специалист был признан лучшим тренером Премьер-Лиги по итогам сезона-2016/17.