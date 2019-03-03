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Брих рассудит «Реал» и «Аякс» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Брих рассудит «Реал» и «Аякс» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов

Стали известны арбитры, которые буду работать на ответный матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Аякс» и «Боруссия» Д — «Тоттенхэм Хотспур», сообщается на официальном сайте УЕФА.

Встречу мадридского «Реала» с амстердамским «Аяксом» обслужит немецкая бригада во главе с Феликсом Брихом. Ассистентами главного арбитра станут Марк Борш и Штефан Лупп. В роли видеопомощника рефери выступит Бастиан Данкерт, его ассистент — Марко Фритц. В качестве четвёртого рефери выступит Даниэль Зиберт.

На матче дортмундцев с «Тоттенхэмом» будет работать бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Миккели. Ассистентами судьи станут Марио Дикс и Хессел Стеегстра. Видеопомощник — Пол ван Букел, его ассистент — Камфус Йохем. В роли четвёртого рефери выступит Кевин Блом.

Оба матча состоятся 5 марта. В первом матче «Реал» обыграл «Аякс» со счётом 2:1, а «Тоттенхэм» разгромил дортмундскую «Боруссию» (3:0).

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