«Тамбов» одержал победу в матче с «Мордовией», «Химки» и «Факел» сыграли вничью

В матче 25-го тура Футбольной национальной лиги «Мордовия» принимала «Тамбов». Встреча состоялась на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.



Голами в составе «Тамбова» отметились защитник Дмитрий Чистяков, полузащитники Хызыр Аппаев и Антон Килин. Единственный гол за «Мордовию» забил полузащитник Филипп Дворецков.



«Тамбов» набрал 50 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Мордовия» (34) располагается на 11-м месте в таблице первенства.



В параллельном матче тура первенства ФНЛ «Химки» принимали «Факел». Встреча состоялась на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:1.