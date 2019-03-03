Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
СПАЛ — «Сампдория». 3 марта. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Тамбов» одержал победу в матче с «Мордовией», «Химки» и «Факел» сыграли вничью

«Тамбов» одержал победу в матче с «Мордовией», «Химки» и «Факел» сыграли вничью
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион

В матче 25-го тура Футбольной национальной лиги «Мордовия» принимала «Тамбов». Встреча состоялась на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Голами в составе «Тамбова» отметились защитник Дмитрий Чистяков, полузащитники Хызыр Аппаев и Антон Килин. Единственный гол за «Мордовию» забил полузащитник Филипп Дворецков.

«Тамбов» набрал 50 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Мордовия» (34) располагается на 11-м месте в таблице первенства.

В параллельном матче тура первенства ФНЛ «Химки» принимали «Факел». Встреча состоялась на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:1.

ФНЛ - Первый дивизион. 25-й тур
03 марта 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Мордовия
Саранск
1 : 3
Тамбов
Тамбов
0:1 – Чистяков – 53, 0:2 – Аппаев – 56, 0:3 – Килин – 63, 1:3 – Дворецков – 90
ФНЛ - Первый дивизион. 25-й тур
03 марта 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
1 : 1
Факел
Воронеж
0:1 – Лебеденко – 21, 1:1 – Барков – 38
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент