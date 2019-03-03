Дубль Цубера помог «Штутгарту» разгромить «Ганновер-96» в чемпионате Германии

В матче 24-го тура чемпионата Германии «Штутгарт» разгромил «Ганновер-96» со счётом 5:1. Встреча состоялась в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена». Обслуживал матч арбитр Бастиан Данкерт.

Счёт на 4-й минуте открыл Марио Гомес, которому ассистировал бывший полузащитник ЦСКА Стивен Цубер. Через некоторое время преимущество хозяев удвоил Озан Кабак с паса Гонсало Кастро. Перед самым свистком на перерыв счёт до крупного довёл всё тот же Кабак, которому вновь голевую передачу отдал Кастро. В середине второго тайма разрыв в счёте сократил Жонатас с передачи Генки Харагути. На 78-й минуте отличился Цубер, а ещё через три минуты он же оформил дубль, установив окончательный счёт.

После матча «Штутгарт», набрав 19 очков, остался на 16-м месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Ганновер-96» (14) остался на 17-м месте.