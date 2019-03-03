Нереализованный пенальти и драма в концовке в обзоре матча «Эйбар» — «Сельта»

«Эйбар» нанёс поражение «Сельте» в матче 26-го тура испанской Примеры. Встреча, проходившая на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре, завершилась победой хозяев с минимальным счётом.

Победу «Эйбару» принёс Серхи Энрич, отправивший мяч в ворота «Сельты» на 87-й минуте. Хозяева могли выйти вперёд и раньше, но упустили несколько отличных моментов. Например, в середине второго тайма не реализовал пенальти Шарлес.

«Эйбар» прервал серию без побед в чемпионате Испании, которая состояла из трёх игр. Ранее команда Хосе Луиса Мендилибара потерпела одно поражение и дважды сыграла вничью. Для «Сельты» это поражение стало третьим в последних четырёх матчах.

«Эйбар», набрав 34 очка, занимает девятое место в турнирной таблице Примеры, «Сельта» (25) — 17-е.