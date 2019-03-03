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Зобнин: с «Краснодаром» играем в открытый футбол, думаю, что так и продолжим

Зобнин: с «Краснодаром» играем в открытый футбол, думаю, что так и продолжим
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал результат первого тайма матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». После 45 минут счёт равный — 1:1. На 14-й минуте счёт открыл Зе Луиш, а на 26-й минуте равновесие восстановил Маурисио Перейра.

«Ну, наверное, соглашусь, что «Спартак» лучше играл в начале тайма и хуже — в конце. В целом равная игра. Открытый футбол, команды не отсиживаются в обороне. Думаю, продолжим так же во втором тайме.

Много брака? Думаю, и состояние поля, и то, что только первый раз играем. Только первая игра после паузы. Да, тяжело дышу сейчас. Давно не играл, задохнулся», — сказал Зобнин в эфире «Матч Премьер».

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар».

Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
03 марта 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 – Зе Луиш – 14, 1:1 – Перейра – 26
Удаления: нет – Мартынович, 90+4
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