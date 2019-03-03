Зобнин: с «Краснодаром» играем в открытый футбол, думаю, что так и продолжим

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал результат первого тайма матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». После 45 минут счёт равный — 1:1. На 14-й минуте счёт открыл Зе Луиш, а на 26-й минуте равновесие восстановил Маурисио Перейра.

«Ну, наверное, соглашусь, что «Спартак» лучше играл в начале тайма и хуже — в конце. В целом равная игра. Открытый футбол, команды не отсиживаются в обороне. Думаю, продолжим так же во втором тайме.

Много брака? Думаю, и состояние поля, и то, что только первый раз играем. Только первая игра после паузы. Да, тяжело дышу сейчас. Давно не играл, задохнулся», — сказал Зобнин в эфире «Матч Премьер».

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар».