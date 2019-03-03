И.о. обязанности пресс-атташе «Спартака» назначен Папенков

Исполняющим обязанности пресс-атташе московского «Спартака» назначен Филипп Папенков.

Ранее пост главы департамента «Спартака» по связям с общественностью покинул Леонид Трахтенберг. Своё решение он объяснил появлением на официальном сайте клуба негативного комментария в адрес фанатов красно-белых.

После 18 туров «Спартак», набрав 29 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание московского клуба от лидирующего «Зенита» составляет восемь очков. В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Динамо». Встреча состоится 10 марта на стадионе «Арена Химки» в Химках. Изначально матч должен был пройти на новом домашнем стадионе бело-голубых «ВТБ Арена», но состояние поля на нём было признано неудовлетворительным.