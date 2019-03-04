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«Сельта» отправила в отставку главного тренера Кардозу

«Сельта» отправила в отставку главного тренера Кардозу
Футбол / Испания

«Сельта» на своём официальном сайте объявила об отставке Мигела Кардозу с поста главного тренера. Клуб также покинули помощники специалиста.

Кардозу возглавил «Сельту» летом прошлого года. После 26 туров команда из Виго находится рядом с зоной вылета, занимая 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 25 очками в активе. Ниже располагаются только «Вильярреал», «Райо Вальекано» (оба – 23) и «Уэска» (22).

В последних 10 матчах Примеры «Сельта» потерпела восемь поражений, один раз сыграла вничью и однажды одержала победу. Накануне, 3 марта, команда уступила «Эйбару» во встрече 26-го тура первенства.

Кардозу ранее возглавлял «Риу Аве» и «Нант», а также работал ассистентом «Порту», «Браге», «Спортинге», «Депортиво» и «Шахтёре», где с 2013 по 2016 год тренировал команду U21.

Нереализованный пенальти и драма в концовке в обзоре матча «Эйбар» — «Сельта»
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