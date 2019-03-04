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А. Егоров: Денисов не нарушал правил на игроке «Крыльев» и был удалён ошибочно

А. Егоров: Денисов не нарушал правил на игроке «Крыльев» и был удалён ошибочно
Футбол / РПЛ

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал эпизод матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» – «Крылья Советов» (2:2), в котором с поля был удалён полузащитник хозяев Игорь Денисов.

«Здесь вопрос лежит в двух плоскостях. Вели борьбу три игрока – два игрока «Локомотива» и один игрок «Крыльев». Если судья зафиксировал фол, то должен был показать жёлтую карточку.

В борьбе Денисова и игрока «Крыльев», по нашему мнению, не было фола, поэтому штрафной удар был назначен ошибочно, как и карточка», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, после окончания матча «Локомотив» – «Крылья Советов» хавбек хозяев Владислав Игнатьев, принимавший участие в эпизоде, заявил, что судья ошибся, удалив Денисова.

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