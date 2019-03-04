Солари: Моуринью? У «Реала» всегда было больше вариантов, чем у Джулии Робертс

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» поделился мнением о возможном возвращении в клуб португальского наставника Жозе Моуринью.

«На пост главного тренера «Реала» всегда было больше кандидатов, чем женихов у Джулии Робертс. Это нормально.

Мы хотим победить «Аякс» и пройти эту стадию с наилучшим результатом. У нашей команды есть характер. Это Лига чемпионов, и мы постараемся выиграть турнир», — приводит слова Солари Marca.

Матч «Реал» — «Аякс» состоится завтра, 5 марта, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало встречи — в 23:00 мск.

Напомним, что в первом матче «Реал» обыграл «Аякс» на выезде со счётом 2:1.