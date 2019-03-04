Модрич: матч с «Аяксом» в ЛЧ может стать ключевым в сезоне для «Реала»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом». Первый матч в Амстердаме завершился победой «сливочных» со счётом 2:1.



«Для нас матчи лиги чемпионов всегда важны. Завтра нас ждёт игра с очень хорошей командой, молодой и амбициозной. Этот матч может стать ключевым в этом сезоне. „Реал“ хочет попасть в 1/4 финала турнира. Это будет непросто, но мы готовы провести отличную игру и завоевать место в следующей стадии.



Проиграть два матча с крупнейшим соперником — это не то, что заставляет тебя чувствовать себя хорошо. Мы подавлены, но матч с „Аяксом“ уже завтра, и сейчас не время жаловаться. Мы должны сосредоточиться на Лиге чемпионов и постараться забыть о случившемся. Мы усердно работали последние два дня. У нас хорошее настроение, несмотря на проигрыш в последних матчах», — приводит слова Модрича пресс-служба «Реала».

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