Мать форварда «Бордо» Калу похитили и не отпустили после уплаты выкупа

Нигерийский нападающий «Бордо» Самуэль Калу сообщил, что неизвестные похитили его мать и не отпустили после уплаты выкупа.

«Пожалуйста, помогите мне попросить их освободить мою мать, потому что я стремлюсь сделать всё, что в моих силах и способностях, чтобы помочь сборной Нигерии выиграть предстоящий Кубок африканских наций.



Мою маму похитили в среду, 27 февраля, когда она возвращалась домой. Похитители в первый раз попросили выкуп в размере 3 млн. нигерийских найр (около 8 тыс. $) и заверили нас, что они отпустят её.



Мы ждали всю ночь, но так её и не увидели. На следующее утро они снова позвонили, чтобы потребовать больше денег. Теперь они просят выкуп в размере 15 млн. найр (около 41 тыс. $)", — приводит слова Калу SportingLife.ng.