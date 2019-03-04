Солари: у «Реала» достаточно опытных и классных игроков, чтобы заменить Рамоса

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари поделился мнением об отсутствии дисквалифицированного защитника Серхио Рамоса в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом», который состоится завтра, 5 марта. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Жаль, что Серхио Рамос завтра не сыграет. Он лидер. Но у нас хватает достаточно опытных и классных игроков, чтобы заменить его», — приводит слова Солари официальный сайт УЕФА.

Напомним, что 32-летний Рамос был дисквалифицирован на два матча Лиги чемпионов за намеренное получение жёлтой карточки в первой встрече с «Аяксом» (2:1).

Матч «Реал» — «Аякс» пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи в 23:00 мск.