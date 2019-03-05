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«Милан» и «Интер» могут снести «Сан-Сиро» ради нового стадиона

«Милан» и «Интер» могут снести «Сан-Сиро» ради нового стадиона
Футбол / Италия

Руководство «Милана» получило одобрение властей города на строительство новой арены. Как сообщает La Reppublica, новый стадион будет вмещать 60 тыс., а его стоимость составит около € 600 млн. При этом отмечается, что старую арену придётся снести, а новый стадион будет возведён в нескольких сотнях метров от этого места.

Если «Интер», который также проводит домашние встречи на «Сан-Сиро», даст добро на такой вариант развития событий, то этот проект может быть реализован к 2023 году.

На«Сан-Сиро» проводились матчи чемпионатов мира (1934, 1990), два финала Кубка европейских чемпионов (1965, 1970) и финалы Лиги чемпионов (2001, 2016). Арена открылась в сентябре 1926 года. В 1979 году «Сан-Сиро» был переименован в «Джузеппе Меацца» — в честь итальянского футболиста.

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