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«Милан» не отпустит Романьоли в другой клуб, им интересуются «Реал» и «Челси»

«Милан» не отпустит Романьоли в другой клуб, им интересуются «Реал» и «Челси»
Футбол / Англия

Защитник и капитан «Милана» Алессио Романьоли не покинет клуб в ближайшее время, утверждает Calciomercato.com.

По информации издания, руководство россонери наложило запрет на уход 24-летнего футболиста и намерено удержать его в составе на ближайшие сезоны. В связи с этим мадридскому «Реалу» и лондонскому «Челси», заинтересованным в услугах Романьоли, вероятно, придётся переключиться на альтернативные варианты.

Также утверждается, что сам игрок не хочет покидать «Милан» и чувствует себя счастливым в клубе. Романьоли ощущает себя важной частью команды и хочет выступить с ней в Лиге чемпионов.

Романьоли является воспитанником «Ромы». В «Милан» защитник перешёл в 2015 году, а прошлым летом был назначен капитаном команды.

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