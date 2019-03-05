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Игроки «Манчестер Юнайтед» ждут назначения Сульшера на следующий сезон

Игроки «Манчестер Юнайтед» ждут назначения Сульшера на следующий сезон
Футбол / Англия

Футболисты «Манчестер Юнайтед» уверены, что Уле-Гуннар Сульшер продолжит тренировать команду в следующем сезоне. Ранее уже была информация, что норвежец является для руководства клуба единственным кандидатом на пост наставника на следующий сезон.

Изначально специалист, который пришёл в команду после увольнения Жозе Моуринью, рассматривался как временная фигура, однако удачный отрезок игры манкунианцев изменил ситуацию. Под руководством Сульшера «Манчестер Юнайтед» одержал 13 побед, дважды сыграл вничью и проиграл «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Как сообщает The Telegraph, среди игроков «МЮ» есть уверенность, что выбор клуба уже предопределён. Игроки ждут, что Сульшер получит новый контракт по окончании сезона.

СМИ: Сульшер — единственный кандидат для руководства «МЮ» на пост наставника
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