Бакайоко: остаться в «Милане» — мечта, но у меня есть контракт с «Челси»

Полузащитник «Милана» Тьемуэ Бакайоко, права на которого принадлежат «Челси», выразил желание подписать с итальянским клубом полноценный контракт.



«Я не в том положении, чтобы рассуждать на эту тему. Этот вопрос касается «Милана» и «Челси». Остаться в «Милане» – это моя мечта, о которой я постоянно думаю, но у меня есть контракт с «Челси». Сейчас я хочу лишь завершить сезон с «Миланом» в первой четвёрке. После этого мы обсудим мою ситуацию», — цитирует Бакайоко Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.



Бакайоко перешёл в «Милан» минувшим летом на правах аренды за € 5 млн с правом последующего выкупа за € 35 млн. В нынешнем сезоне 24-летний французский хавбек принял участие в 16 матчах итальянской Серии А, в которых не отметился результативными действиями и получил три жёлтые карточки.

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