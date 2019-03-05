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РФС обязал «Рубин» выплатить Караденизу 35 млн рублей

РФС обязал «Рубин» выплатить Караденизу 35 млн рублей
Футбол / РПЛ

Сегодня, 5 марта, в Российском футбольном союзе в палате по разрешению споров завершилось разбирательство между «Рубином» и экс-футболистом казанского клуба Гёкденизом Караденизом. Ранее стало известно, что 39-летний турок требует от клуба выплаты долгов в размере 64 млн рублей.

Как сообщает «Бизнес online», комиссия, согласно документам, предоставленным «Рубином», обязала клуб выплатить игроку 35 млн рублей. Таким образом, казанский клуб закрыл все долги перед футболистом.

Отметим, что РФС не стал принуждать «Рубин» к выплате процентов в 5 млн рублей, который требовал Карадениз за просрочку выплаты долга.

Напомним, что Карадениз выступал за казанскую команду с 2008 года, а в прошлом году завершил карьеру.

Карадениз ответил на заявление гендиректора «Рубина» о задолженности по зарплате
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