«Бавария» продлила с Гнабри контракт до 2023 года

«Бавария» объявила о продлении контракта с полузащитником Сержем Гнабри. Как сообщает официальный сайт мюнхенской команды, новое соглашение игрока с мюнхенским клубом рассчитано до 2023 года.

Напомним, что Гнабри выступает за «Баварию» с 2017 года — тогда хавбек подписал контракт на три года. Один сезон Гнабри провел в аренде в «Хоффенхайме», после чего вернулся в «Баварию».

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл в составе «Баварии» 21 матч в чемпионате Германии, в которых забил шесть мячей и сделал две голевые передачи. 11 ноября 2016 года Гнабри дебютировал за сборную Германии в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года против сборной Сан-Марино. В этом матче хавбек отметился хет-триком.